شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن تفاصيل الاجتماع الأخير بين حكام الإمارات .. وموقف ‘‘ابن راشد’’ الذي غدر بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف مغرد إماراتي معروف عن حواد دار بين ولي عهد أبو ظبي بن زايد والملقب ب شيطان العرب و حاكم دبي السادي بن راشد الذي هربت منه زوجته وبناته، وكان بمثابة لأحد أسباب خيانة الإمارات لحليفتها السعوديةوإنسحابها من اليمن و إقامة تحالف مع إيران.​​​

وقال المغرد الإماراتي المعروف و الذي يعرف نفسه على إنه ضابط أمن في جهاز المخابرات، ويغرد تحت اسم بدون ظل منذ سنوات، قال في تغريدة لسعها الدبور ما نصه:

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“اثناء الاجتماع الذي جرى بين كل من ، الشيخ محمد بن راشد المكتوم حفظه الله والشيخ محمد بن زايد وماكان يجري قبل الاتفاقيات مع ايران ، قال الشيخ محمد بن راشد السعوديه لديها مدخول الحج والعمره والمدينة المنوره ويقدر بالمليارات كل سنه ، ولكن نحن من سيعوضنا لو خسرنا الايرانيين.”

وانتشرت أنباء في الفترة الأخيرة على أن الإمارات باعت السعودية ونشر الكثير من النشطاء تغريدات عن غدر الإمارات للسعودية وكيف ورطتها في حرب اليمن وانسحبت منها، ورغم أن قرقاش قال أن الإنسحاب كان بتنسيق مع السعودية إلا أن الأنباء تفيد أن الإنسحاب كان من طرف واحد وهو الإمارات.

ودليل ذلك الإتفاق العسكري الذذي وقعته الإمارات من طرف واحد أيضا مع عدوة السعودية إيران، وما لذلك من دلالات أن شيطان العرب بحث عن مصلحته هنا، وهذا ما أكده المغرد الإماراتي الذي يعمل في جهاز المخابرات.

ومن الدلائل أيضا وصول بن زايد لقناعة أنه من المستحيل جر الرئيس الأمريكي لخوض حرب مع إيران بالنيابه عنه، وهو بالطبع لا قدرة له على مواجهة إيران إلا من خلال تويتر و العنتريات الفارغة من الذباب الإلكتروني.

اثناء الاجتماع الذي جرى بين كل من ، الشيخ محمد بن راشد المكتوم حفظه الله والشيخ محمد بن زايد وماكان يجري قبل الاتفاقيات مع ايران ، قال الشيخ محمد بن راشد السعوديه لديها مدخول الحج والعمره والمدينة المنوره

ويقدر بالمليارات كل سنه ، ولكن نحن من سيعوضنا لو خسرنا الايرانيين. — بدون ظل (@without__shadow) August 4, 2019

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بدون ظل@without__shadow

اثناء الاجتماع الذي جرى بين كل من ، الشيخ محمد بن راشد المكتوم حفظه الله والشيخ محمد بن زايد وماكان يجري قبل الاتفاقيات مع ايران ، قال الشيخ محمد بن راشد السعوديه لديها مدخول الحج والعمره والمدينة المنوره

ويقدر بالمليارات كل سنه ، ولكن نحن من سيعوضنا لو خسرنا الايرانيين.

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اثناء الاجتماع الذي جرى بين كل من ، الشيخ محمد بن راشد المكتوم حفظه الله والشيخ محمد بن زايد وماكان يجري قبل الاتفاقيات مع ايران ، قال الشيخ محمد بن راشد السعوديه لديها مدخول الحج والعمره والمدينة المنوره

ويقدر بالمليارات كل سنه ، ولكن نحن من سيعوضنا لو خسرنا الايرانيين. — بدون ظل (@without__shadow) August 4, 2019

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