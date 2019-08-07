رئيس الجمهورية يستقبل السفير الأمريكي لدى اليمن

استقبل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، أمس الثلاثاء، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلادنا كريستوفر هنزل.

وجرى خلال اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن اليمني وتطورات الأوضاع بصورة عامة، كما تناول اللقاء عدداً من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي اللقاء رحب الرئيس بالسفير الأمريكي، مؤكداً على التعاون والتنسيق بين اليمن والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات ومنها محاربة الإرهاب ومواجهة التدخلات الإيرانية وأطماعها في اليمن وزعزعتها لأمن واستقرار المنطقة والعالم، ولفت هادي في هذا الصدد إلى تحذيره من تداعيات ذلك باكراً.

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وثمن رئيس الجمهورية دعم وجهود الولايات المتحدة الأمريكية لليمن ومسارات السلام، مشيداً بالتعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات والصعد.

من جانبه عبر السفير الأمريكي عن سروره بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار التشاور والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين، مؤكداً دعم بلاده لليمن وحكومتها الشرعية ووحدتها وأمنها واستقرارها.