شكرا لقرائتكم خبر عن الفتاة السعودية ‘‘رهف القنون’’ تستفز السعوديين بظهور جديد .. وتشكر ‘‘محمد بن سلمان’’ .. شاهد (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت اللاجئة السعودية بكندا، رهف القنون، موجة غضب جديدة بين السعوديين في أحدث تغريداتها والتي علقت فيها على قرار السلطات السعودية “إسقاط الولاية” عن سفر المرأة واستصدار جواز سفر.

وقالت القنون عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: “لا أكاد أصدق أن السعودية سمحت للنساء بالسفر دون إذن، تهانينا للنساء السعوديات أنا سعيدة جدا لأجلكن”.

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