شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة اليمنية أروى.. آخر ضحايا تفحير معهد الأورام بمصر (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت الفنانة اليمنية أروى، إنه شقتها التي تقيم فيها بالقاهرة تعرضت لأضرار نتيجة الانفجار الذي وقع في الساعات الأولى من صباح الاثنين أمام معهد الاورام بالعاصمة المصرية.

ونشرت أروى، صورًا من شرفة منزلها، وأرفقتها بتعليق عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مطمئنة جمهورها أن كل ما أصاب منزلها من تلفيات كان كسرًا في الزجاج.

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وأروى ولدت في الكويت لأب يمني وأم مصرية، وانتقلت إلى مصر عام 1986، حيث استكملت دراستها الإعدادية والثانوية والجامعية في القاهرة.

وتزوجت من رجل الأعمال عبدالفتاح المصري، في أكتوبر 2011، ويعمل مدير إنتاج في مجموعة "إم بي سي"، ورزقت في 2012 بابنة تسمى نورة.



وكان انفجار ضخم وقع في وقت متأخر ليل الأحد إثر انفجار سيارة مفخخة، ما أدى إلى اشتعال النيران بالمنطقة المحيطة بمعهد الأورام؛ ما أسفر عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 30 آخرين وفقا لبيان وزارة الصحة.