وردنا الان..مرسوم ملكي عاجل من الملك سلمان خاص بابناء هذه المحافظة اليمنية الشمالية

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عدن - ياسمين التهامي - اصدر الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوم ملكي خاص بابناء محافظة تعز لاستقبال الحجاج من محافظة تعز على حسابه الخاص فيما يسمى ضيوف الرحمن الذين يكونون حجاجا لبيت الله الحرام على نفقة الملك شخصيا.

فقد ودع قائد محور تعز اللواء الركن/ سمير عبدالله الصبري مساء الليلة الماضية ما يزيد عن مائة حاج من حجاج أسر الشهداء بالجيش الوطني في محور تعز، ، متوجهين إلى الاراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لإداء مناسك الحج للعام 1440 هجرية. Advertisements

وثمن اللواء الركن/ سمير الصبري الموقف الاخوي الشهم والشجاع لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مشيدا بمكرمة الملك سلمان بمنح اسر الشهداء هذه المكرمة الملكية.



وتستضيف المملكة حجاج أسر الشهداء ضمن مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي يستفيد منها ألفا حاج وحاجة من ذوي الشهداء والمصابين.

وأعرب الحجاج عن ارتياحهم وشكرهم لقيادة محور تعز وحكومة خادم الحرمين الشريفين، مثمنين اهتمام القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، على ما يولوه من رعاية لأسر الشهداء والمصابين.

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