شكرا لقرائتكم خبر عن لليمنيين المقيميين ...سعودة 24 مهنة ورفع اسعار تجديد الإقامة لهذه المهن.. تعرف على المهن والاسعار الجديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقل الكفالة ورسوم تجديد الإقامة من اكثر الأشياء التي تهم الكثير من المقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث تسعى الحكومة في المملكة في الآونة الأخيرة على الاعتماد بشكل أكبر على الأيدي العاملة من الشباب السعودي، وهذا دفع الحكومة السعودية إلى رفع رسوم تجديد الاقامة للوافدين في المملكة وأيضا وقف نقل الكفالة لأكثر من مهنة يعمل بها الوافدين في المملكة العربية السعودية.

حيث تحاول المملكة الحد من توسيع فجوة الحصول على عمل للشباب السعودي، حيث وصلت نسبة البطالة خلال العام الجاري إلى اعلي مستوياتها 12% ومن هنا بدأت السعودية إلى سعودة الكثير من المهن واقتصار العمل بها على السعوديين والسعوديات فقط، ونفى مصدر داخل الجوازات السعودية أن يكون هناك استثناءات لجنسيات معينة داخل المملكة العربية السعودية من نقل الكفالة ورسومها، حيث أن كل المقيمين في المملكة يطبق عليهم نفس القرارات المفروضة من قبل الحكومة السعودية.

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وقف نقل الكفالة زيادة رسوم تجديد الإقامة

أصدرت مديرية الجوازات التابعة لوزارة الداخلية السعودية قرار يقضي بوقف نقل الكفالات في عدد من الوظائف والمهن ونشرت تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

قالت: أنه تم منع نقل كفالة بعض المقيمين بالسعودية في حالات محددة، إذ يلزم سريان هوية مقيم لنقل الخدمات وهناك حالات محددة للوافدين الراغبون لنقل الكفالة وتحويل المهن، وقد أصدرت وزارة العمل السعودية التابعة لوزارة الداخلية قرار يتضمن بوقف نقل الكفالة لبعض الوظائف وقد قامت بنشر تغريده علي حسابها الرسمي علي تويتر، وقالت فيه”انه تم منع نقل كفالة بعض المقيمين بالسعودية في حالات محددة، إذ يلزم سريان هوية مقيم لنقل الخدمات ويوجد حالات محددة للوافدين الذين يرغبون في نقل الكفالة وتحويل المهن.

واليكم الآن قائمة بالمهن التي يمنع نقل الكفالة فيها في المملكة العربية السعودية:

اداري الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة.

المهندسين الذين تقل خبرتهم عن 5 سنوات.

طالب إلى سائق خاص.

مدير شؤون الموظفين.

مدير شؤون العمل والعمال في المنشآت.

مدير علاقات الأفراد.

اختصاصي شؤون الأفراد.

كاتب شؤون الأفراد.

كاتب توظيف.

كاتب شؤون موظفين.

كاتب الدوام.