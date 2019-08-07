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عدن - ياسمين عبدالعظيم - من وسط قصر المعاشيق .. وزير في الحكومة الشرعية يغرد فجر اليوم .. شاهد ماذا قال

قال وزير النقل بالحكومة الشرعية صالح الجبواني ان الشرعية بقواها الامنية والعسكرية ورجال المقاومة جاهزين للحفاظ على الامن والاستقرار بكل قوة واقتدار . Advertisements واضاف الوزير الجبواني في تغريدة فجر اليوم ان هناك سيل من التهويل والشائعات هدفها اقلاق السكينه العامة وزعزعة نفسيات المواطنين . وتاتي تغريدة الجبواني بعد تسريب معلومات عن تخطيط ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي لاقتحام قصر المعاشيق اليوم الاربعاء بعد تشييع جنازة ابو اليمامة

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