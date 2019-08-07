تهدمت عدد من المنازل.. السيول تودي بحياة 12 شخص غالبيتهم من اسرة واحدة في المحويت (صور)

توفى 12 شخص بينهم نساء وأطفال من أسرة واحدة خلال اليومين الماضيين جراء انهيار منازل السيول الجارفة بعد ساعات طويلة من هطول الأمطار الغزيرة في "قرية السرور" بمديرية ملحان في محافظة المحويت (غربي اليمن).

وقالت مصادر محلية "أن الأمطار تسببت بانهيار عدد من المنازل مما تسبب بوفاة 12 شخص بينهم 10 أفراد من أسرة "محمد عبده الغيل" غالبيتهم نساء وأطفال كانوا متواجدين في المنزل فيما نجت طفلة واحدة فقط من أسرة الغيل".

وأفادت المصادر "أن جثث الأطفال والنساء ظلت عالقة تحت الأنقاض لساعات طويلة". ولم ترد إحصائية دقيقة عن الضحايا حيث لا يزال البحث مستمر عن مفقودين من المنازل التي انهارت.

وأشارت المصادر "أن السيول المتدفقة جراء الأمطار أدت الى انهيار ما يقرب من 25 حاجزاً مائيا وهو ما تسبب في أحداث أضرار بالغة بالأراضي الزراعية وتسببت في قطع الطرقات وعزل المناطق والقرى التي فيها الحوادث عن بقية المناطق.

وفي منطقة "الروضة" بنفس المديرية جرفت السيول أراضي زراعية وتفجرت نحو سبعة خزانات للمياه، وهو ما تسبب بخسائر كبيرة في ممتلكات المواطنين تقدر بعشرات الملايين. بحسب ما نقلت مصادر محلية.

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وتشهد معظم المحافظات اليمنية الجبلية هطول أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية.