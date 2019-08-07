مغربي مخمور يتصل بالأمن ليبلغ عن أمر لا يصدق

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ألقت الأجهزة الأمنية في المغرب، أمس الاثنين، القبض على شخص قدم بلاغًا كاذبًا بشأن تفاصيل غير موجودة.
ووفق صحيفة ”هسبرس“ المحلية، فإن المتهم (ويبلغ من العمر 28 عامًا) تبين أنه من ذوي السوابق، قام بالاتصال عبر الهاتف بخط ”النجدة“ في ولاية فاس، وأبلغهم أن بحوزته سلاحًا ناريًّا وعلى استعداد للالتحاق بمعسكرات داعش.
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وإثر تحقيقات، تم إيقاف المتهم من قبل قوات الأمن، إذ تبين كذب بلاغه، وأنه قدمه وهو في حالة سكر شديد.
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