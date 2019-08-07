شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ملك السعودية يقرر عدم الذهاب للحج .. ورسالة خطية تكشف الأسباب والتفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال مصدر بالحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الثلاثاء، إن "الإمارات لم تكن أبدا حليفاً لليمن منذ بداية الحرب".

وأضاف في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية، أن "تدخل الإمارات كان بالبدء لمساندة السعودية مثل بقية دول التحالف، قبل أن يتطور الأمر إلى فرض وجود بالجنوب يشبه الاحتلال".

شاهد أيضاً:

Advertisements

واعتبر المصدر أن "علاقة الحكومة بالإمارات كانت متعارضة تماماً منذ مطلع 2016 حتى اليوم".

وبحسب المصدر الحكومي، فإن "أبو ظبي رتبت وضعها للانسحاب بعد أن أوكلت لقواتها الموالية لها التحكم بالوضع بالبلاد، وفي أي لحظة قد تتفق مع الحوثيين"، لافتا أن التوترات الإقليمية هي "ما جعل الإمارات تتجه للتهدئة".

ولم نتمكن من الحصول على تعقيب من الجانب الإمارات على أورده المصدر الحكومي للوكالة.

والأسبوع الماضي، كشف نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، عن وجود قنوات تواصل سرية بين الحوثيين والإمارات، لبحث مسألة الانسحاب من اليمن.

وألقت الاتفاقات والتفاهمات الأخيرة بين الإمارات وإيران، بظلالها مباشرة على التوازنات السياسية والعسكرية في اليمن.

والإمارات، هي ثاني قوة في التحالف الذي تقوده السعودية، لإنهاء انقلاب الحوثيين على حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، إلا أنها ركزت عملياتها العسكرية في الجنوب، وسرعان ما اتجهت إلى إنشاء مليشيات مسلحة، موالية لها بعيدة عن سلطة الحكومة الشرعية.