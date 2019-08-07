مقتل 13 حوثيا بنيران الجيش الوطني وغارات التحالف

قُتل 13 حوثيا، بينهم قيادات بارزة، في كمين للجيش اليمني وغارات مكثفة للتحالف العربي بمحافظة صعدة شمالي البلاد، فيما تسببت نيران الانقلابيين بمقتل وإصابة 5 أطفال بمحافظتي الحديدة والضالع.

ودكت مقاتلات التحالف بضربة جوية تجمعا لمليشيا الحوثي في موقع عسكري شرقي باقم بمحافظة صعدة، بالتزامن مع كمين محكم نصبته وحدات الجيش اليمني لقيادي حوثي مع 4 من مرافقيه.

وذكر بيان لمحور آزال بالجيش اليمني أن وحدات عسكرية، بقيادة العميد عمار طامش، استدرجت مجموعة حوثية إلى كمين محكم، أسفر عن مصرع مسؤول استطلاع الحوثيين في جبهة باقم، المدعو ماجد السعدي، ومرافقيه.

وعثر الجيش اليمني، بحوزة "السعدي" الذي قتل مع 4 من مرافقيه، على جهاز تفجير وخارطة للألغام التي زرعتها المليشيا في القرى السكنية.

كما أسفرت غارات للتحالف العربي في مديرية باقم عن مقتل 9 حوثيين وإصابة آخرين، وفقا للمصدر.

وفي مديرية كتاف شرقي صعدة شنت مقاتلات التحالف غارات جوية دمرت تعزيزات لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

في جبهة أخرى، نصب الجيش اليمني كمينا أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر مليشيا الحوثي، وذلك في بلدة "الزيلة" التابعة لجبهة مريس شمالي محافظة الضالع.

Advertisements

جرائم حوثية ضد الطفولة

وفي سياق انتهاكات مليشيا الحوثي للهدنة الإنسانية بمحافظة الحديدة، قتل طفل نازح يدعى عدنان حسين أحمد شبيل (8 أعوام) بعد عملية قنص متعمد وهو بجوار منزله، وذلك في أحدث جرائم الانقلاب الحوثي ضد الطفولة في اليمن.

وقال بيان للقوات الحكومية إن الطفل "شبيل" كان بجوار منزله في حي بني عكيش بمدينة حيس جنوبي الحديدة، قبيل قنصه بطلقة نارية استهدفته بالرأس، ما أدى إلى مقتله في الحال.

كما أصيب 4 أطفال، جميعهم من أسرة واحدة، خلال قصف شنته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على القرى السكانية في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع.

وحسب مصادر محلية، فإن عناصر المليشيات المتمركزة في منقطة سليم الواقعة شرقي مدينة الفاخر قصفت قرية القفلة بمديرية قعطبة، ما أسفر عن تدمير 3 منازل وإصابة الأطفال الـ4 بجروح بليغة.

وصعدت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران مؤخرا هجماتها الإرهابية في الداخل، وذلك باستهداف المناطق المأهولة بالسكان في تعز والحديدة والضالع، فضلا عن الجرائم خارج الحدود باستهداف المرافق المدنية والمناطق المأهولة بالسكان داخل الأراضي السعودية.