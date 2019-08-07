شكرا لقرائتكم خبر عن ضابط في المطار يجبر كويتية على تعرية مؤخرتها لتفتيشها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت حالة من الجدل، بعد حسم القضاء القضية التي أثارت ضجة كبيرة، بسبب تعد مواطنة كويتية على شرطي بالمطار أثناء تفتيشها بطريقة غير لائقة.

وبعد تقديم كل منهما بلاغ في الآخر، حيث اتهم الشرطي المواطنة بإهانته والتعدي عليه ومنعه من مزاولة عمله، فيما اتهمت الفتاة الشرطي بتحريضها على الفسق وتعريتها والكشف عن عورتها.

Advertisements

قضت محكمة الجنح الكويتية، ببراءة الفتاة من تهمتي إهانة وتهديد شرطي في إدارة أمن المطار خلال قيامه بواجبه الوظيفي بتفتيش المغادرين.

وكانت المتهمة قد ذكرت في التحقيق أنها تعرضت للتحريض من قبل المتهم على ممارسة الفجور بعدما طالبها بنزع بلوزة كانت تغطي وسط جسدها (مؤخرتها) ووضعها على الجهاز الكاشف ليرى عورتها، غير أن المتهم أنكر وقال إنه كان يقوم بأداء مهام وواجبات وظيفته وتم حفظ أوراق الاتهام ضده لعدم كفاية الأدلة.

من جانب آخر، دفعت وكيلة المتهمة المحامية بشراء الشمري ببطلان تحريات المباحث وعدم جديتها وكيدية الاتهام ضد موكلتها وبعدم صحة الاتهام المسند إليها.

وكان مطار الكويت الدولي شهد واقعة تعدي مواطنة كويتية على ضابطين، بسبب اعتراضها على طريقة تفتيشها.

واتهم ضابطان ومفتش مدني مواطنة بإهانتهم والتطاول عليهم، بعدما اعترضت على آلية التفتيش في مطار الكويت الدولي، وسجلا بحقها قضية.

المواطنة، وخلال وجودها في مطار الكويت الدولي اعترضت على الإجراءات الأمنية المتبعة في عملية التفتيش وتطاولت بالقول على ضابطين ومفتش مدني تابع لوزارة الداخلية.

وعلى وقع الإهانات التي تعرض لها الأمنيان، أبلغا الجهات المختصة، وتمت إحالة المتهمة إلى المخفر وسجلت بحقها قضية إهانة موظف عام أثناء تأدية واجبه.