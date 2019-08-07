الاعلامية اليمنية في قناتي العربية والحدث: تخرج عن صمتها بهذه الكلمات ردا على المجلس الانتقالي الجنوبي

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عدن - ياسمين التهامي - قالت الاعلامية اليمنية في قناتي العربية والحدث الدكتورة اسماء راجح في منشور على حائطها ب تويتر تابعه هناعدن

‏شكراً لكل من تحدث عني بسوء أو ذكرني بخير. كلمة فاصله و اخيره أنا من اليمن أحب وطني إلى ابعد مدئ بشماله وجنوبه وكل ذرة تراب فيه تعني لي الكثير.حزينه ان يصل وطني إلى هذا الحد من الشتات . وتابعت قائلا يمنيه بكل تحمله الكلمه . عــــــاجل .. الكشف عن الحقيقة الكاملة لخبر وفاة الفنان المصري محمد رمضان حادث مروع .. شــاهد (صورة) عـــــــــاجل: نانسى عجرم تفاجئ الجميع وتنشر قبل قليل صوره فاضحه فى أحدث ظهور لها ..شاهد عـــــــــاجل: الفنانة ميليسا تفاجئ الجميع وتظهر قبل قليل بملابس فاضحة ..شاهد صورة عاجل : الرئيس علي سالم البيض يخرج عن صمته ويدلي بتصريح مزلزل حول طرد ”الشماليين” من عدن Advertisements عاااجل، ،،استنفار غير مسبوق بقصر معاشق عدن ومواجهات دامية في الممدارة عقب ساعات من وصول تعزيزات سعودية إلى المدينة ورد الان: هذا ماسيحدث بعد ساعات في شارع الزبيري بالعاصمة صنعاء.. والحوثي يستنفر ويعلن حالة الطوارئ السعودية تدفع بآليات عسكرية ضخمة نحو العاصمة عدن وسط أجواء مشحونة بين الحكومة والانتقالي الجنوبي (صور) ماذا يجري خلف الكواليس؟ حوار سعودي حوثي جديد .. وشخصية توافقية تعلن نهاية وشيكة للحرب في اليمن عاجل ...قرار حاسم للرئيس هادي بعد تصريحات هاني بن بريك في مؤتمره الصحفي وتهديده بطرد الحكومة من المعاشيق الريال اليمني يواصل الانهيار بشكل مفاجئ والدولار والسعودي يصلان الى هذا الحد قناة الجزيرة.. تفجر مفاجئة صادمة وتكشف عن مخطط سري عن تحركات لاقتحام قصر معاشيق عدن (تفاصيل) وردنا الآن ..وكالة الأنباء الإيرانية تكشف المستور وتصدم الإمارات بنشر اخطر وعد تعهدت الأخيرة لايران بتنفيذه بجنوب اليمن ! عاجـــل : قوات مرعبة تظهر في مكة المكرمة وتنفذ اول عرض عسكري مفاجئ للجميع .. شاهد فيديو لما يحدث الان شاهد صورته:الكشف عن اخطر شخص شارك في اعمال العنف و الطرد و التهجير القسري للمواطنين من عدن عقب سيطرة «الحوثيين» على مقر الشركة بـ«صنعاء».. اعضاء الجمعية العمومية لشركة «سبأفون»يصدرون بيانًا هاماً هجوم مسلح على هذا الشيخ القبلي الكبير في عدن ومصادر تكشف عن مصيره (الاسم) عاجل : اعلان جديد للمجلس الانتقالي الجنوبي وترقب لما سيحدث خلال الساعات القادمة في عدن(تفاصيل طارئة)

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