ورد للتو : الفتاة السعودية التي ظهرت قبل ايام في احضان شاب ملتحي ، توجه اليوم رسالة مفاجئة للأمير محمد بن سلمان .. شاهد المفاجأة التي كشفتها

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الفتاة السعودية التي ظهرت قبل ايام في احضان شاب ملتحي ، توجه اليوم رسالة مفاجئة للأمير محمد بن سلمان .. شاهد المفاجأة التي كشفتها

أثارت اللاجئة السعودية بكندا، رهف القنون، موجة غضب جديدة بين السعوديين في أحدث تغريداتها والتي علقت فيها على قرار السلطات السعودية “إسقاط الولاية” عن سفر المرأة واستصدار جواز سفر. وقالت القنون عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: “لا أكاد أصدق أن السعودية سمحت للنساء بالسفر دون إذن، تهانينا للنساء السعوديات أنا سعيدة جدا لأجلكن”. Advertisements وأثارت تعليق رهف جدلا واسعا بين السعوديين، وهاجمها أحد النشطاء بقوله:”هذا القرار أفشل المشروع الذ هاجرتي من أجله أنتي والمنظمات الفاشلة” وسخر منها آخر بقوله:”لو انتي صابره لك ثلاث شهور زود لكن المقرود مقرود.” وظهرت ردود عنيفة على تغريدة رغد من قبل السعوديين الذين وصفوها بالفجور والا وكانت قد أعلنت المملكة قبل أيام إسقاط الولاية عن سفر المرأة السعودية واستصدار جواز سفر، إذ لم تعد السعوديات بحاجة لإذن من ولي الأمر للإقدام على هاتين الخطوتين. يذكر أن القنون كانت قد هربت من عائلتها وحصلت على حق اللجوء في كندا لتكون من أول الفتيات السعوديات اللواتي غادرن المملكة خوفا من تعنيف العائلة أو الحكومة لهن.

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