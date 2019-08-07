مقتل 20 حوثيا في معارك مع قوات الجيش شمالي الضالع

أعلن الجيش اليمني، فجر الأربعاء، مقتل 20 عنصرا حوثيا بينهم قيادي ميداني في معارك بجبهة مريس، شمال محافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية: إن معارك عنيفة اندلعت أثناء محاولة عناصر من المليشيا الحوثية التسلل باتجاه مواقع الجيش في قريتي "صولان" القديمة والجديدة، وتلة "الخزان" بمنطقة "الزيلة" غربي مريس.

وتمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة بإسناد من التحالف العربي، من إحباط محاولة التسلل الحوثية، وأجبرتها على التراجع والفرار.

وأسفرت المعارك، عن مقتل 20 من عناصر المليشيا، بينهم مسؤولها الثقافي بالضالع، المدعو "أبوفايدة"، فضلا عن إصابة 30 آخرين.

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ووفقا للمصدر، فقد قامت المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران بنقل جرحاها إلى مستشفيات مدينة دمت ومحافظة ذمار، وسط البلاد.

وتشهد جبهات الضالع، منذ 4 أشهر، معارك هي الأعنف بين الجيش الوطني والمقاومة من جهة، مليشيا الحوثي من جهة أخرى التي تنفذ عمليات تسلل إلى المناطق المحررة.

ووفقا للجيش اليمني، فقد أسفرت معارك الضالع عن مقتل أكثر من 1000 عنصر حوثي، بينهم العشرات من القادة الميدانيين.