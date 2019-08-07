شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن.. انتشار كثيف لآليات عسكرية متوسطة وثقيلة في محيط “معاشيق” وبن بريك ينشر تغريدة “ملغومة” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر خاصة بالعاصمة المؤقتة عدن أن ألوية الحماية الرئاسية نشرت آليات واسلحة متوسطة وتقيلة في محيط القصر الرئاسي بمعاشيق.

وأكدت المصادر لــ”عدن نيوز” انتشار آليات ومدرعات تابعة للحماية الرئاسية قبل قليل حول قصر معاشيق”.

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وأضافت المصادر أن ألوية الحماية الرئاسية “نصبت أسلحة متوسطة وثقيلة في محيط القصر”.



وتأتي هذه الاجراءات الاحترازية عقب رصد ترتيبات يجريها المجلس الانتقالي ومليشياته لاقتحام قصر المعاشيق بعدن.

وكان موقع “عدن نيوز” قد رصد تغريدة “ملغومة” لنائب رئيس ما يسمى بــ”المجلس الانتقالي” ألمح فيها إلى تبنى المجلس للفوضى التي من المتوقع انطلاقها اليوم الاربعاء في العاصمة المؤقتة عدن عبر تأكيده على قرار اصدره المجلس بعدم تقبل العزاء في قتلى معسكر الجلاء إلا ” بعد تحقيق مطالب الشعب وتنفيذ إرادته” حد تعبيره.



وقال بن بريك في تغريدته “يوم غد الأربعاء تشييع الشهداء وسيعلن المجلس الانتقالي الجنوبي ببيان رسمي موعد الصلاة ومكانها في الساعات القادمة وعلى جماهير الشعب من كل أرض الجنوب الاستعداد لتكريم الأبطال وأما تقبل العزاء ومكانه فقد قرر المجلس وأسر الشهداء أن يكون بعد تحقيق مطالب الشعب وتنفيذ إرادته”.

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