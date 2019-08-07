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شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل .. الكشف عن الحقيقة الكاملة لخبر وفاة الفنان المصري محمد رمضان حادث مروع .. شــاهد (صورة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر عن وفاة الفنان والممثل المصري محمد رمضان .وقد أوضح مصدر مقرب من الفنان ، اليوم، حقيقة الأنباء التي تتحدث عن وفاته بحادث طرق في مصر.
وأكد المصدر أن الخبر مجرد شائعة من الشائعات التي تهدف للنيل من الفنان خلال الأيام الأخيرة.
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