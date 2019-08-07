شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــــــاجل: نانسى عجرم تفاجئ الجميع وتنشر قبل قليل صوره فاضحه فى أحدث ظهور لها ..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت المطربة نانسى عجرم عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة. وظهرت نانسي عجرم بجاكيت جينز ونظارة شمس معلنة عن حضورها مهرجان "بنزرت" بتونس وفق صدى البلد . Advertisements و جاءت ابرز تعليقات متابعى نانسى عجرم : الله يحفظك قمررر احلى نانسى فديتك قلبى وعلى صعيد آخر، تستعد نانسي عجرم لتسجيل أغنيات ألبومها الجديد.

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