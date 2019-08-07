شكرا لقرائتكم خبر عن زوجته السابقة .. طاردته وخدشت حيأه فاستعان بالشرطة للقبض عليها .. وهكذا كانت الصدمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سجّل مواطن كويتي قضية إساءة استخدام هاتف بحق طليقته، متهماً إياها بخدش حيائه من خلال مطاردته برسالة نصية أرسلتها إلى هاتفه، وجارٍ ضبطها للتحقيق معها في ملابسات الواقعة.

وكان المواطن قصد أحد مخافر البلاد، وأبلغ بأن طليقته خدشت حياءه من خلال رسالة نصية أرسلتها إلى هاتفه وتحتوي على ألفاظ مخلة بالآداب العامة وخادشة للحياء.

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وزوّد الشاكي رجال الأمن بنسخة من الرسالة الواردة إلى هاتفه وبيانات طليقته المتهمة، وقال إن هناك خلافات معلقة بينهما، وفوجئ بها ترسل له تلك الرسالة.

وأفاد مصدر أمني وفقصا لصحيفة «الراي» بأنه «تم تسجيل قضية إساءة استخدام هاتف بحق الطليقة المتهمة، وجارٍ استدعاؤها للتحقيق معها في ملابسات الاتهام المنسوب إليها من قبل طليقها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها».