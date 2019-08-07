شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــــــاجل: الفنانة ميليسا تفاجئ الجميع وتظهر قبل قليل بملابس فاضحة ..شاهد صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة اللبنانية ميليسا غضب الجمهور بعد ما نشرت صور جديدة من أجواء جلسة التصوير الحديثة التي خضعت لها أثناء تواجدها داخل أحد المنتجعات الساحلية .

وبدت من خلالها وهي ترتدي مايوه بتدرجات اللون الذهبي نسقته مع حذاء ذو كعبٍ عالٍ عريض ، وزينت إطلالتها بنظارات شمسية بينما صففت شعرها على شكل الكعكة .

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أرفقت ميليسا الصور بتعليق ” كوني كالبحر لا أحد يدرك أسرارك … كوني كالسماء لا أحد يدرك آمالك … كوني كالشجرة لا تنقطع جذورك … باختصار … كوني إنسانة لا أحد يستطيع كسر مليسا ” .

وكانت الفنانة اللبنانية شاركت في وقت سابق صورة لها بإطلالة محايدة طغى عليها اللونين الأبيض والأسود ، ظهرت فيها وهي تقف بوضعية عرضتها لبعض الانتقادات اللاذعة وكتبت عليها كلمات حول الرجل الحقيقي الذي من شأنه أن يكون ظلاً للمرأة .