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عدن - ياسمين عبدالعظيم - وكيل وزارة الداخلية اللواء الفقير يكرم المتدربين في حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بعدن



برعاية نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري , نظم قطاع التدريب والتأهيل بوزارة الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن ,اليوم ,حفلا تكريما للمشاركين في الدورة التدريبية الأولى لحراسة المنشات وحماية الشخصيات .

وفي بداية الحفل القى وكيل قطاع التدريب والتأهيل اللواء الدكتور رياض الفقير كلمة ترحيبية بالمشاركين في الحفل نقل فيها شكره وتقديره لوزير الداخلية على تأهيل الكوادر في قطاع الأمن, وشكر مدربين الدورة على الجهود الذي بدلوها في تأهيل المشاركين في الدورة التي هدفت إلى رفد المتدربين بالمعارف الجديدة المتبعة في حماية المنشات .

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وقال: أن هده الدورة من الدورات المهمة في تأهيل الفرد في الجانب الأمني وتزويدهم في المعلومات الخاصة بحراسة المنشات من خلال تلقيهم العلوم التوعوية .

وأشاد نائب مدير عام حراسه المنشآت وحماية الشخصيات العميد حسين الفريدي بتعاون قطاع التدريب والتأهيل في الدورة التي استهدفت ضباط وأفراد حراسة المنشآت.

وفي ختام الحفل تم توزيع شهادات تكريمية إلى عدد 30متدرب.

حضر الحفل وكيل مساعد قطاع التدريب الدكتور مثنى الشعيبي ومدير التدريب والتأهيل الوكيل عبدالكريم النوم ومدير امن المنشات في محافظه عدن محمد علي السمنتر.