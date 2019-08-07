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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تشبه القات تمامًا .. نبات سحري يعالج الصداع ويقوي الذاكرة ويحل أغلب مشاكل الرجال والنساء

لا يعرف كثيرون أن ورق الغار، نبتة تشبه ورق القات في اليمن، وهو نبات مفيد جدا للصحة كما هو الحال بالنسبة للزيوت المستخرجة منه. فهو يعالج و يشفى من أمراض عديدة. كيفية اعداد زيت الغار: ( جرام30) ورق الغار 250 ملتر من زيت الزيتونيجب طحن ورق الغار ثم يضاف اليه زيت الزيتون. ثم يوضع الخليط فى زجاجة محكمة Advertisements تترك الزجاجة فى مكان مظلم أسبوعين و يرج من وقت إلى آخر. دواعى الاستخدام لعلاج آلام المعدة يمكن استخدامه بدلا عن الأسبرين يمكن ان يدلك به الرأس فى حالة الصداع النصفى يدلك به المفصل بعد تسخينه فى حالات التهاب المفاصل يمكن استخدامه كغسول فى حالة مشاكل الجلد يحسن من وظائف الكلى و الكبد

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