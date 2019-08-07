مصادر تكشف زيف مزاعم أمن تعز بالقبض على مطلوب دولي

كشفت مصادر محلية في محافظة تعز، حقيقة مزاعم أمن محافظة تعز، بشأن القبض على مطلوب للإنتربول الدولي ,

وذكرت المصادر، أن تلك المزاعم غير حقيقية ولا أساس لها .. موضحة أن الشخص الذي تم القبض عليه مواطن عادي ومسجل في صفوف قوات العمالقة التي تقاتل ميليشيا الحوثي الإنقلابية في الساحل الغربي .

وكانت الأجهزة الأمنية في تعز، أعلنت الإثنين، عن القبض على أحد أخطر المطلوبين أمنياً للأنتربول الدولي، وذلك في عملية خاطفة نفذتها مساء الأحد الماضي 4 أغسطس/آب 2019 .

وقال مصدر مقرب من المواطن "أحمد عبدالإله المقطري"، إنه تم اعتقاله من قبل دورية أمنية في شارع التحرير الأسفل، وقامت بإخفائه لمدة أربعة أيام، وأعلنت أمس الاثنين بأنه مطلوب للإنتربول.

ونقل موقع نيوز يمن عن مصادر إن المقطري شارك في قتال الحوثيين في جبهات البقع وتعز، ومن ثم الانتقال إلى جبهة الساحل الغربي، وانضم إلى صفوف العمالقة، وعاد قبل شهر للمدينة، إلا أن أسرته تفاجأت باعتقاله وتوجيه اتهامات له باعتباره أحد المطلوبين الدوليين.