المجلس الإنتقالي يكشف رسمياً ترتيبات تشييع الشهيد أبو اليمامة ورفاقه الشهداء

أكد المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، المهندس نزار ناصر هيثم، استكمال الترتيبات لتشييع جثمان الشهيد العميد منير محمود اليافعي (أبو اليمامة)، ورفاقه الشهداء يوم غدٍ الأربعاء في موكب جنائزي مهيب يليق بمكانة الشهداء وبطولاتهم وتضحياتهم.

وأوضح المهندس هيثم، أن قيادة المجلس وكبار القادة العسكريين والأمنيين الجنوبيين سيؤدون صلاة الجنازة على الشهداء، ثم سينقلون في مارشٍ عسكري مهيب من مدينة التواهي وصولاً إلى ساحة الشهيد خالد الجنيدي في مدينة كريتر، حيث ستؤدي الجماهير المحتشدة، صلاة الجنازة على جثامينهم الطاهرة عقب صلاة الظهر .

ولفت هيثم إلى أن جثامين الشهداء ستحمل على عربة مدفع وسيارات إسعاف، من الساحة حتى مقبرة القطيع حيث ستوارى الثرى .

ودعا المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي، أبناء الجنوب كافة للمشاركة الفاعلة في تشييع الشهداء الميامين، وبالصورة التي تليق بهم ومكانتهم، مترحماً على كل أرواح الشهداء، سائلاً المولى أن يتقبلهم بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.