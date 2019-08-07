الضالع .. إصابة أربعة أشقاء جراء قصف حوثي

أصيب ثلاثة أطفال وشقيقتهم، الثلاثاء، جراء قصف ميليشيا الحوثي، منازل المواطنين في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوب البلاد .

وذكرت مصادر محلية، أن عناصر الميليشيات المتمركزة، في منقطة سليم الواقعة شرقي مدينة الفاخر، قصفت منازل المواطنين، في قرية القفلة بمديرية قعطبة.

وأضحت المصادر أن القصف تسبب في إصابة ثلاثة أطفال أشقاء وهم مثنى عبدالله (15 عاما)، وتغريد عبدالله ( 7 أعوام)، ومختار عبدالله (8أعوام)، بالإضافة إلى شقيقتهم غادة عبدالله (18 عاما).

وأكدت المصادر أن المصابين جراحهم بليغة وتم نقلهم إلى أحد مستشفيات العاصمة المؤقتة عدن، لتلقي العلاج.

وبحسب ما ذكرت المصادر فإن القصف تسبب أيضا بتدمير ثلاثة منازل في القرية.