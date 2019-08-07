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عدن - ياسمين التهامي - ورد الان: هذا ماسيحدث بعد ساعات في شارع الزبيري بالعاصمة صنعاء.. والحوثي يستنفر ويعلن حالة الطوارئ تشهد العاصمة صنعاء، صباح يوم الغد الأربعاء، وقفة احتجاجية حاشدة، تحت شعار (رفع اسعار الغاز ، نهب لمواردنا ، وتجويع لأطفالنا). Advertisements دعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الثلاثاء، للمشاركة الفعالة، في وقفة شعبية احتجاجية واسعة تنديداً بتصعيد تحالف العدوان وحكومة الخونة من حربهم الاقتصادية ونهب الثروات وإجراءاتهم العبثية لرفع تسعيرة الغاز المنزلي الساعية إلى تضييق الخناق وتجويع اليمنيين. وحدد القائمون على الدعوة الساعة التاسعة صباحاً موعداً للتجمع أمام مبنى وزارة النفط والمعادن – شارع الزبيري في صنعاء

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