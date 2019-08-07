شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدفع بآليات عسكرية ضخمة نحو العاصمة عدن وسط أجواء مشحونة بين الحكومة والانتقالي الجنوبي (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر عسكرية إن رتلا عسكريا سعوديا، دخل الأراضي اليمنية،عبر منفذ الوديعة قادما من شرورة، باتجاه العاصمة المؤقتة عدن.

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وأوضحت المصادر، أن قوة تقدر بثلاثين ناقلة تحمل على متنها عربات عسكرية سعودية، اتجهت إلى عدن، عبر الطريق الساحلي بمحافظة حضرموت.

وسبق أن أرسلت السعودية دفعة من الآليات العسكرية، قبل أسبوعين إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك في إطار خطة إعادة الانتشار لقوات التحالف.

ويأتي هذا بعد إعلان الإمارات سحب قواتها من عدن، كما أنه يأتي في ظل التوتر الذي شهدته العاصمة عدن، بعد العمليتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا مركز شرطة الشيخ عثمان، ومعسكر الجلاء، وأسفرتا عن مقتل وإصابة العشرات، وماأعقبتها من أعمال تهجيري قسري لأبناء المحافظات الشمالية تقوم بها قوات مدعومة من الإمارات.