شكرا لقرائتكم خبر عن اقتحام”قصر المعاشيق”.. ومهلة 72 ساعة للحكومة الشرعية لمغادرة عدن..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أعلن القيادي الجنوبي وقائد المقاومة ابو همام اليافعي عن إعطاء حكومة الشرعية، مهلة 72 ساعة لمغادرة اراضي الجنوبي، حسب زعمه.

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جاء ذلك في كلمة له القاها اليافعي امام حشود العروض، مؤكدا: لن يكون بعد اليوم ثورة ثورة يا جنوب بل دولة يا جنوب.

وقال اليافعي ان أي اعتراض لمطالب الشعب ستواجه بالقوة.

في الأثناء كشف مصدر حكومي يمني رفيع عن ترتيبات خطيرة تجريها مليشيات ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" لاقتحام مقر الحكومة الشرعية في عدن.

ونقلت قناة الجزيرة الإخبارية عن مصدر حكومي رفيع بعدن قوله: "رصدنا ترتيبات يجريها المجلس الانتقالي ومليشياته لاقتحام قصر المعاشيق بعدن".



وفي حين أشار المصدر الحكومي الى اتخاذ كل الاحتياطات للتعامل مع أي هجوم على القصر الرئاسي في عدن.

ولم يتضح بعد -بحسب المصدر الحكومي اليمني-، ماهو موقف السعودية من مخطط المجلس الانتقالي للهجوم على القصر الرئاسي في عدن.