شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن موقف أمريكي جديد يغضب «الانفصاليين». .و«هادي» يُشيد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أكد السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل، اليوم الثلاثاء، دعم بلاده لليمن وحكومته الشرعية ووحدته وأمنه واستقراره.

جاء ذلك خلال لقائه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية"سبأ" شاهد أيضاً: Advertisements

وجرى خلال اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن اليمني وتطورات الأوضاع بصورة عامة، كما تناول اللقاء عدداً من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرئيس على التعاون والتنسيق بين اليمن والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات ومنها محاربة الإرهاب ومواجهة التدخلات الإيرانية وأطماعها في اليمن وزعزعتها لأمن واستقرار المنطقة والعالم.

ولفت الرئيس في هذا الصدد إلى "تحذيره من تداعيات ذلك باكراً".

وثمن الرئيس دعم وجهود الولايات المتحدة الأمريكية لليمن ومسارات السلام .. مشيداً بالتعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات والصعد.

ويأتي لقاء الرئيس هادي بالسفير الأمريكي، في الوقت الذي تشهد العاصمة المؤقتة عدن، تحركات وفوضى من قبل التشكيلات المسلحة التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات، والتي بدأت بشن حملة ترحيل للمواطنين من أبناء المحافظات الشمالية.

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