وفد إماراتي يتفقد سير العمل في حفر أبار إرتوازية بصحراء حضرموت

تفقد وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سير العمل في حفر بئرين إرتوازيين بمنطقتي القويع وحوارم بقف ال كثير بصحراء حضرموت التي تمولها دولة الامارات العربية المتحدة لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين اليمنيين، ضمن مشروع الهيئة لحفر 18 بئراً ارتوازيا في حضرموت لتأمين احتياجات سكان المناطق الصحراوية التي تعاني من شح المياه .

وقال ممثل الهيئة، حميد راشد الشامسي، أن هذه الزيارة التفقدية تأتي في إطار الإشراف المباشر على العمل والاطلاع عن كثب على مستوى الإنجاز والأعمال التي تمت منذ توقيع اتفاقية البدء في اعمال الحفر .. مؤكداً حرص الهيئة على إنجاز المشروع في وقته المحدد بالمواصفات المتفق عليها, من أجل تخفيف معاناة المواطنين في الحصول على المياه.

ويأتي هذا المشروع ضمن اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاريع البنية التحتية بحضرموت وتخفيف معاناة المواطنين من شح المياه وتقديم لهم خدمات افضل، ويساهم في توفير المياه النقية للاهالي، وينهي مشكلة شح المياه بمناطق صحراء حضرموت.

ولاقى المشروع ترحيب واسع من قبل الأهالي وبالأخص سكان المناطق الصحراوية الذين توجهوا بخالص شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات وقيادتها الرشيد ولهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على مواقفهم التي لايمكن ان ينساها ابناء واهالي حضرموت واليمن عموماً.

رافق الفريق خلال الزيارة عدد من مهندسي الهيئة بحضرموت ومهندسي المشروع الذين قدموا شروحا على مستوى الإنجاز واستعراض المعوقات والحلول بما يتوافق مع الدراسات والتصاميم الخاصة بالمشروع.