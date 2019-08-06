قيادي بالمقاومة الجنوبية: هكذا اغتالوا أبو اليمامة

قال سيف المحرمي، القيادي في المقاومة الجنوبية، إن إغتيال القائد منير ابو اليمامه ، حدث أثناء تخرج دفعة من افراد الحزام الامني وكان راعي حفل التخرج اثناء تواجده في الصباح في المنصه للاستعراض وقبل بدء العرض جاء له اتصال وطلب منه المتصل ان يذهب خلف المنصه من اجل محادثته وعندما خرج الى خارج الى خلف المنصه انفجرت عبوه ناسفة.

وأكد المحرمي لـ"الخليج 365"، أن القنبلة كانت قد وضعت خلف المنصة، وتم تفجيرها بواسطه ريموت مستهدفه هذا القائد الجنوبي، مبينًا أن أبو اليمامة سخر كل امكانيات الحزام الامني لمكافحه الارهاب الذي زرعه حزب الاصلاح الاخونجي بهدف زعزعه الامن والاستقرار بارض الجنوب.

وأضاف القيادي في المقاومة الجنوبية،أن الشعب الجنوبي واقف لهؤلاء بالمرصاد، مشيرًا إلى أن التفجيرات الإرهابية هي ورقتهم الاخيره، فهم فشلو بكل الاساليب ان يسقطو الجنوب مره أخرى ولجأوا الى اسلوب الارهاب القاعدي من اجل ان يسقطو مشروع استعادة دولة الجنوب.