الرياح الشديدة تتسبب بإيقاف ضخ المياه من حقول بئر ناصر إلى عدن

تسببت الرياح الشديدة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، خلال الساعات الماضية، بتوقف ضخ المياه من حقول التغذية ببئرناصر بمحافظة لحج إلى عدن .

وقال مدير عام المؤسسة المحلية المياه والصرف الصحي عدن المهندس فتحي السقاف أنه تم إيقاف حقل بئر ناصر بسبب الأجواء العاصفة التي تمر بها عدن وبسبب قوة الرياح الموسمية لهذا العام التي تعرف برياح الشمال .

وأوضح أن قوة الرياح أدت إلى تمزق الاسلاك الكهربائية مما ادا الى توقف عمل الحقل .. مشيراً إلى أن عمال المؤسسة يعملون حالياً على معالجة المشكرة وإصلاح الاعمده والأسلاك الكهربائية التي تمزقت بسبب الرياح .

وأكد أنه عند الاكتمال من الصيانة سيتم إعادة تشغيل الحقل أن شاء لله وسيستمر بتموين مدينة عدن بالمياه .