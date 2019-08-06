الميليشيات تنصب متهماً بإغتصاب طفل خطيباً لمسجد في عمران

عينت ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، قيادياً متهماً باغتصاب طفل، خطيباً لأحد المساجد في محافظة عمران، شمال العاصمة صنعاء .

ونقل موقع "نيوز يمن" عن مصدر محلي قوله، أن القيادي الحوثي المدعو عادل إسماعيل المتوكل، المتهم باغتصاب الطفل (س. م. ي) عاد إلى مديرية حبور مؤخراً للعمل قيماً وخطيباً لمسجد في المنطقة.

وبحسب الموقع، كان المتوكل قد أقدم على جريمة اغتصاب طفل لا يتجاوز العاشرة من العمر، في مديرية حبور، خلال فترة عمله مشرفاً لميليشيا الحوثي في المديرية.

وذكر الموقع، أن الميليشيات حاولت حينها دفن الجريمة، ومنعت والد الطفل الضحية من الوصول إلى مدينة عمران لعرض الطفل على طبيب وعمل تقرير طبي.

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وتمكن الأب من الوصول إلى مستشفى عمران العام عن طريق التهريب عبر طرق فرعية، وثبت تعرض الطفل لعملية اغتصاب بعد عرضه على الطبيب.

واستخدمت ميليشيا الحوثي نفوذها لمنع مستشفى عمران العام الخاضع لسيطرتها من تسليم التقرير الطبي لوالد الطفل، في وقت اعتقلت الأخير وزجّته في السجن لإجباره على التنازل عن القضية.

ولاحقاً زار محمد علي الحوثي أسرة الطفل ووعدها بتسليم المتوكل للنيابة، غير أن شيئاً من ذلك لم يحدث، قبل أن تتفاجأ الأسرة بعودة المتهم للخطابة في أحد مساجد مديرية حبور.