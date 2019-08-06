شاهد.. الميليشيات تحول منشآة صحية إلى مخزن للأسلحة

كشفت لقطات جوية حديثة عن قيام ميليشيا الحوثي الإنقلابية بتحويل منشآت طبية وصحية إلى مخازن لأسلحتها، في إنتهاك صارح للقوانين الدولية التي تكفل حماية المنشآت الطبية .
ويظهر في الفيديو شاحنات تابعة للميليشيات وهي تقوم بإيصال وتخزين أسلحة متنوعة بداخل أحد المراكز الصحية .
وكان المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد ركن تركي المالكي كشف في وقت سابق اليوم الاثنين أن "الحوثيين يستخدمون المراكز الصحية كنقاط للتجمع والإمداد".
وتكشف المشاهد حجم الإرهاب الذي ترتكبه الميليشيات الإرهابية بحق المدنيين وتعريضهم للموت عمدًا، فيما تلتزم منظمات دولية الصمت حيال الجرائم الحوثية الدامية.
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