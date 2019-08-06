شاهد.. إجلاء 120 أسرة حاصرتها السيول في المخا وقوات طارق تشارك في الإنقاذ

تمكنت فرق الإنقاذ من إجلاء، 120 أسرة في مدينة المخا غرب محافظة تعز، بعد أن حاصرتها مياه السيول .
وشارك الأهالي بجهود الإنقاذ مستخدمين قوارب صيد صغيرة، وتمكنوا من إجلاء بعض العائلات إلى منازل في حي المغيني.
وارتفع منسوب المياه إلى نحو مترين في بعض المناطق، فيما شوهدت عشرات المنازل وهي محاطة بالمياه من كل جانب.
واعتلت الأسر أسطح المباني، لكنه يخشى من سقوط ضحايا لا سيما وأن منازل جنوب المدينة يصعب الوصول إليها حتى الآن لشدة تدفق السيول .
وقالت مصادر محلية، لـ(الخليج 365) أن فرق الإنقاذ تواصل إجلاء الأسر المحاصرة بالسيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة لأول مرة منذ 13 عاماً .. مشيرة إلى أن قائد قوات المقاومة الوطنية العميد طارق محمد عبدالله صالح، وجه قوات كبيرة معززة بجرفات عسكرية للمشاركة في عملية الإنقاذ .
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