مدير التوجيه المعنوي للحزام الأمني يكشف لـ"اليمن العربي" أسرار تحالف الإصلاح مع الحوثيين

قال اسماعيل طماح، مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامه للقوات الحزام الآمني، أن هناك تعاون مشترك بين جماعة الحوثي وجماعة الاخوان المسلمين، مبينًا أن الاخوان باتو يدركون انهم ليس لديهم قبول سواء في الشمال والجنوب والأكثر غير مقبولين بالجنوب.
وأكد طماح لـ"الخليج 365"، أنه حاليآ يسعئ الاخوان إعادة تصحيح العلاقات مع الحوثي والاتفاق على أن يقوم جماعة الاخوان بتثبت أنفسهم والبقاء بالجنوب وضرب القياده الجنوبية.
وأضاف مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامه للقوات الحزام الآمني ، أنه جزء من المخطط زرع الفتنه بين القبائل والمناطق الجنوبية بهدف أضعاف القوى الجنوبية، والحفاظ على الوحده اليمنية.
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