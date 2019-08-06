شركة طاقة مستأجرة تعاود عملها في عدن

عاودت شركة السعدي للطاقة المستأجرة، نشاطها في العاصمة المؤقتة عدن، عقب يومين من التعليق بسبب تأخر دفع مخصصاتها المالية .
وقالت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن، أن شركة السعدي إستأنفت نشاطها ودخلت الطاقة التي تولدها والبالغة60 ميجا الى المنظومة الكهربائية في العاصمة عدن".
وتقدمت قيادة المؤسسة العامة للكهرباء بجزيل الشكر لحكومة رئيس الوزراء ووزير الكهرباء المهندس محمد العناني على مابذلوه من متابعات وتواصل مستمر مع المعنيين لاستكمال اجراءات دخول المحطة لتجاوز الاختناقات التي تعاني منها عدن وضواحيها.
وأكدت المؤسسة أن العمل جاري حالياً لإدخال توليد محطة الحسوة 1 وسيتم دخولها للمنظومة خلال الساعات القليلة القادمة .
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