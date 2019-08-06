صيادون يعثرون على لغم بحري حوثي شديد الخطورة في سواحل الدريهمي .. شاهد

عثر صيادون في محافظة الحديدة على لغم بحري زرعته مليشيات الحوثي بسواحل محافظة الحديدة في البحر الأحمر غرب اليمن.

وقال احد الصيادين أن اللغم البحري الذي تم العثور عليه بالقرب من سواحل الحديدة في منطقة الطائف بمديرية الدريهمي يعتبر من الألغام شديدة الخطورة والتي تهدد حياة كثير من الصيادين وتحرمهم من الاصطياد في سواحل الحديدة.

وأضاف أن الألغام البحرية الحوثية تهدد حياة الكثير من المدنيين الذين يرتادون شواطئ البحر الأحمر فضلاً عن تشكيلها خطورة على قوارب الصيد والسفن التجارية التي تمر عبر مياة البحر الأحمر.

ولفت إلى أن تلك الألغام التي تعمدت مليشيات الحوثي زراعتها في البحر الأحمر تشكل خطورة كبيرة على جميع الصيادين والمواطنين، مؤكدا أن حياة الكثيرين معرضة للخطر بسببها شاركها.