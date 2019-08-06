شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بحضور وكيل المحافظة الدكتور عبد الحكيم عون كلية التربية بجامعة تعز تحتفي بتخرج الدفعة ال ١٢ قسم رياض الاطفال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بحضور وكيل المحافظة الدكتور عبد الحكيم عون كلية التربية بجامعة تعز تحتفي بتخرج الدفعة ال ١٢ قسم رياض الاطفال

حضر وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالحكيم عون ، يومنا هذا الثلاثاء ، حفل تخرج الدفعة ال ١٢ لقسم رياض الاطفال بكلية التربية بجامعة تعز .

وقال الدكتور عون في كلمته التي القاها باسم السلطة المحلية ، انه رغم الحرب والحصار هاهي تعز تتزاحم في الأعمال و الفعاليات والإنجازات على كل المستويات والأصعدة وذلك في سبيل إعادة تطبيع الحياة والثبات على المبادي الوطنية واستعادة الجمهورية والتوجه نحو الدولة اليمنية الاتحادية الحديثة .

وثمن الوكيل عون دور قيادة جامعة تعز التي بادرت منذ الوهلة الاولى من تحريرها لفتح أبوابها امام الطلاب ، فكانت جامعة تعز المؤسسة السباقة لإعادة تطبيع الحياة في المحافظة ، فلم تمنعها الحرب ولاالحصار المفروض من قبل المليشيات الحوثية الإنقلابية عن ممارسة دورها الوطني في استمرار العملية التعليمية في جميع كلياتها وأقسامها .

Advertisements

وهنأ الدكتور عون جميع الخريجات في الدفعة ال ١٢ من قسم رياض الاطفال بكلية التربية والبالغ عددهن 55 خريجة عل نجاحهن و تخرجهن وتميزهن وصمودهن ومثابرتهن وتحديهن كل الصعاب والمعوقات والمخاوف التي فرضتها الحرب ، لتضرب المرأة التعزية بشكل عام والطالبة التعزية بشكل خاص ، اروع الامثال في التحدي و تحمل المعاناة في سبيل التحصيل العلمي والنجاح والتفوق والتميز .

كما القى رئيس قسم رياض الاطفال الدكتور جبريل البريهي كلمة قال فيها : انه لمن دواعب سروري ان نتوج اليوم الدفعة الثانية عشر ، دفعة ( سنرتقي باطفالنا الى العلا ) نتاج اربعة اعوام من العطاء والبذل والجهد المتواصل .

واضاف الدكتور البريهي ، انه ليوم عظيم وفارق في حياتكن ، ترتسم فيه الفرحة الغامرة على محياكن ، ويغمر السرور قلوبكن ، وتبتهج اليوم انفسكن وانفس ابائكن وامهاتكن الذين انتظروا كثيراً هذه اللحظة ، لحظة تخرجكن ، وهاانتن غداً ستنتقلن من مرحلة تلقي العلم والمعرفة في هذا الصرح العلمي الشامخ ، إلى مرحلة اخرى وهي مرحلة التطبيق العملي ،وااهاب البريهي بهذه الدفعة التي تميزت ، مؤكداً انها دفعة تستحق الشكر والثناء .

هذا وقد تخلل الخفل العديد من الفقرات المتنوعة والمتميزة .

حضر الإحتفال عميد كلية التربية الدكتور حلمي الشيباني ، ومدير عام مكتب التربية والتعليم الاستاذ عبدالواسع شداد ، وعدد من اساتذة الجامعة والاكاديمين .