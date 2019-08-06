- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بحضور وكيل المحافظة الدكتور عبد الحكيم عون كلية التربية بجامعة تعز تحتفي بتخرج الدفعة ال ١٢ قسم رياض الاطفال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالعظيم - بحضور وكيل المحافظة الدكتور عبد الحكيم عون كلية التربية بجامعة تعز تحتفي بتخرج الدفعة ال ١٢ قسم رياض الاطفال
حضر وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالحكيم عون ، يومنا هذا الثلاثاء ، حفل تخرج الدفعة ال ١٢ لقسم رياض الاطفال بكلية التربية بجامعة تعز .
وقال الدكتور عون في كلمته التي القاها باسم السلطة المحلية ، انه رغم الحرب والحصار هاهي تعز تتزاحم في الأعمال و الفعاليات والإنجازات على كل المستويات والأصعدة وذلك في سبيل إعادة تطبيع الحياة والثبات على المبادي الوطنية واستعادة الجمهورية والتوجه نحو الدولة اليمنية الاتحادية الحديثة .
وثمن الوكيل عون دور قيادة جامعة تعز التي بادرت منذ الوهلة الاولى من تحريرها لفتح أبوابها امام الطلاب ، فكانت جامعة تعز المؤسسة السباقة لإعادة تطبيع الحياة في المحافظة ، فلم تمنعها الحرب ولاالحصار المفروض من قبل المليشيات الحوثية الإنقلابية عن ممارسة دورها الوطني في استمرار العملية التعليمية في جميع كلياتها وأقسامها .
وهنأ الدكتور عون جميع الخريجات في الدفعة ال ١٢ من قسم رياض الاطفال بكلية التربية والبالغ عددهن 55 خريجة عل نجاحهن و تخرجهن وتميزهن وصمودهن ومثابرتهن وتحديهن كل الصعاب والمعوقات والمخاوف التي فرضتها الحرب ، لتضرب المرأة التعزية بشكل عام والطالبة التعزية بشكل خاص ، اروع الامثال في التحدي و تحمل المعاناة في سبيل التحصيل العلمي والنجاح والتفوق والتميز .
كما القى رئيس قسم رياض الاطفال الدكتور جبريل البريهي كلمة قال فيها : انه لمن دواعب سروري ان نتوج اليوم الدفعة الثانية عشر ، دفعة ( سنرتقي باطفالنا الى العلا ) نتاج اربعة اعوام من العطاء والبذل والجهد المتواصل .
واضاف الدكتور البريهي ، انه ليوم عظيم وفارق في حياتكن ، ترتسم فيه الفرحة الغامرة على محياكن ، ويغمر السرور قلوبكن ، وتبتهج اليوم انفسكن وانفس ابائكن وامهاتكن الذين انتظروا كثيراً هذه اللحظة ، لحظة تخرجكن ، وهاانتن غداً ستنتقلن من مرحلة تلقي العلم والمعرفة في هذا الصرح العلمي الشامخ ، إلى مرحلة اخرى وهي مرحلة التطبيق العملي ،وااهاب البريهي بهذه الدفعة التي تميزت ، مؤكداً انها دفعة تستحق الشكر والثناء .
هذا وقد تخلل الخفل العديد من الفقرات المتنوعة والمتميزة .
حضر الإحتفال عميد كلية التربية الدكتور حلمي الشيباني ، ومدير عام مكتب التربية والتعليم الاستاذ عبدالواسع شداد ، وعدد من اساتذة الجامعة والاكاديمين .
كانت هذه تفاصيل خبر بحضور وكيل المحافظة الدكتور عبد الحكيم عون كلية التربية بجامعة تعز تحتفي بتخرج الدفعة ال ١٢ قسم رياض الاطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.