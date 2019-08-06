علق فتاح المحرمي، الإعلامي اليمني، على تظاهرات أمس في ساحة العروض بعدن،أنه كان حضور شعبي واسع حيث توافد الآلاف من أبناء الجنوب إلى الساحة منذ صباح أمس ، وفاء للشهيد القائد العميد منير اليافعي (ابو اليمامة) ورفقائه.
وأكد المحرمي لـ"الخليج 365"، أن الحضور الجماهيري كان ممتاز ، وفيه أكد المتظاهرين على إنطلاق هبة شعبية جنوبية ، والمضي نحو تحقيق الاستقلال الجنوبي الناجز وبناء الدولة الجنوبية العادلة.
وأضاف الإعلامي اليمني، طالبوا بأن تكون الشرعية للقادة الجنوبيين ، وتمكينهم من إدارة محافظات الجنوب ، بدلاً عن الحكومة اليمنية الحالية ، التي قالوا إنها فشلت في إدارة المناطق المحررة ، حيث يهيمن عليها إخوان اليمن ويتحكمون في قرارها، وأصبح قرارها يستهدف الجنوب ويحارب شعبه بملف الخدمات إرضاء لرغبات ومصالح إخوان اليمن .
كانت هذه تفاصيل خبر إعلامي يمني: الآلاف من أبناء الجنوب أظهروا الوفاء لأبو اليمامة بساحة العروض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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