دعم إماراتي جديد لمطار عدن الدولي بعد مناشدة إدارته

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم دعماً جديداً لمطار عدن الدولي تمثل بمولد كهربائي بقدرة 1 ميجا وات.

يأتي هذا الدعم ضمن سلسلة أعمال قدمتها دولة الإمارات لمطار عدن تمثلت بإعادة تأهيل المطار بعد حرب 2015 وكذا دعمه بعدد من الأجهزة منها أجهزة التفتيش وأجهزة الكمبيوتر لتسهيل معاملات المسافرين من وإلى عدن، كما تم دعم المطار بسيارة إسعاف وباصات لنقل المسافرين وافتتاح عيادة طبية ورفدها بالأدوية.

وذكر رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد الكابتن صالح سليم بن نهيد أن هذا المولد سيحل مشكلة كبيرة كان يواجهها مطار عدن جراء تعطل المولد السابق وكثرة انقطاع الكهرباء وهذا يوقف عمل المطار ويعرقل حركة الملاحة.

وثمّن بن نهيد دعم دولة الإمارات لمطار عدن وتوفير كافة الوسائل ليظل المطار مفتوح أمام المسافرين من مختلف المحافظات اليمنية.

وكانت إدارة مطار عدن وجهت مناشدة لدولة الإمارات بعد وفاة عامل بالمطار بماس كهربائي في مروحة بصالة المغادرين.