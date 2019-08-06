رئيس الحكومة يناقش مع سفيرة هولندا مخاطر تدهور خزان صافر العائم

ناقش رئيس الحكومة، الدكتور معين عبدالملك، اليوم، مع سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن، ارما فان دورين، علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، واليات تعزيزها وتطويرها، بما يخدم المصالح المتبادلة للبدين والشعبين الصديقين.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء تطرق إلى مخاطر تدهور وضع خزان صافر النفطي العائم في رأس عيسى بمحافظة الحديدة وعرقلة الحوثيين المستمرة لوصول فريق الأمم المتحدة الى موقع الخزان برغم موافقة الحكومة وسعيها الحثيث لتفادي هذه الكارثة البيئية الخطيرة التي ستؤثر على اليمن والإقليم بشكل عام.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة خاطبت مرارا الأمم المتحدة من أجل الضغط على الميليشيات الحوثية لتسهيل وصول الفرق الأممية لتقييم وضع الخزان، وتنفيذ الصيانة اللازمة له، أو تفريغ كمية النفط المخزون، خشية حدوث تسريب نفطي سيتسبب بكارثة بيئية خطيرة.

كما تطرق اللقاء الى المستجدات الجارية في اليمن، على ضوء التصعيد المستمر من قبل مليشيات التمرد الحوثية ومواصلة حربها ضد الشعب اليمني، والدور المطلوب من المجتمع الدولي لتنفيذ مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها، وممارسة مزيد من الضغوط على ايران، لوضع حد للحرب التي أشعلها وكلائها في اليمن.

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وأستعرض معين التطورات الراهنة في اليمن، والجهود التي تبذلها الحكومة بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء لتخفيف المعاناة جراء الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي، وتجاوبها مع كل فرص ومبادرات السلام وتقديم التنازلات لتحقيق ذلك انطلاقا من مسؤوليتها تجاه جميع اليمنيين دون استثناء.

من جانبها جددت السفيرة الهولندية، التأكيد على موقف هولندا المساند والداعم للشعب اليمني وقيادته الشرعية في مختلف المواقف الظروف وحتى تحقيق السلام الذي يستحقه الشعب اليمني.. مؤكدة استمرار بلادها في دعم الحكومة اليمنية وتقديم المساعدات الإنسانية والفنية والتنموية للشعب اليمني.

وأشارت إلى اهتمام بلادها بوضع خزان صافر النفطي، وستقوم بكل الجهود اللازمة للضغط على المبعوث الدولي لسرعة صيانة الخزان ومنع حدوث كارثة بيئية.