تدريب 50 شابا في الجوف على صيانة الجوالات بدعم من مركز سلمان

يواصل مركز سلمان تقديم الدورات لتمكين الشباب في مدينة الجوف ضمن مشروع تحسين سبل العيش في اليمن. وجرى تدريب 50 شابا على صيانة الجوالات و التمديدات الكهربائية بما يؤهلهم لدخول سوق العمل. يذكر أن مشروع تحسين سبل العيش قد أنهى تدريب 175 شابًا في مجالات التمديدات الكهربائية والسباكة، وصيانة الدراجات النارية، وفن الديكور والجبس، ولف المحركات ودورات مهنية أخرى، في محافظات حضرموت وعدن وشبوة.

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