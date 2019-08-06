مليشيا الحوثي توقف خدمة الانترنت في مديرية همدان شمال صنعاء

قالت مصادر محلية إن مليشيا ايران الحوثية اغلقت شبكات خدمة الانترنت الأرضي، في مديرية همدان، شمال غربي صنعاء.

وذكرت المصادر أن الحوثيين بدأوا الاسبوع الماضي بحملة لإزالة الشبكات التجارية "الانتينات" التي توفر خدمة الانترنت في منطقة وادعة بهمدان.

واضاف المصادر وفقا لصحيفة الثورة، ان مليشيا الحوثي تبرر حملتها بمنع خدمة الانترنت على مديرية، همدان بأنها تمثل "حرباً ناعمة" تشغل الشباب عن الذهاب الى جبهات القتال.

مؤكداً ان الحوثيين يتبعون سياسة ايران في حظر كل وسائل التواصل الاجتماعي ومنع المواطنين باستخدامها، معتبراً ان ممارسة الحوثيين هذه تأتي في سياق التضييق عن ما تبقى لدى المواطنين في التنفيس عن كبتهم ومصادرة حريتهم الشخصية.