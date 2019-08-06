حضرموت.. "سلمان للإغاثة" يسلم الدفعة الثانية من أدوية الثلاسيميا والدم الوراثية بالمكلا

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتسليم مكتب وزارة الصحة والسكان بساحل حضرموت ومستشفى المكلا للأمومة والطفولة الدفعة الثانية من أدوية مرضى الثلاسيميا والدم الوراثية. وبحسب "واس" احتوت الدفعة على أدوية لمرضى الثلاسيميا إضافة لعدد من الأدوية المختلفة لمرضى القلب وكمية من "قِرب الدم "، وتنقسم الدفعة إلى جزئين إحداهما لمستشفى المكلا للأمومة والطفولة والجزء الآخر لمستشفى ابن سينا. بدورها ثمنت إدارة مستشفى المكلا للأمومة والطفولة ومكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت، الدعم السخي الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة وجهوده في دعم الجانب الصحي.

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