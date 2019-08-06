الكثيري : نهدف لاستقلال الجنوب .. والقوات اليمنية تمارس الارهاب اليومي ضد الحضارمة

قال على الكثيري عضو رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، فى حوار لـ"الخليج 365" أن المجلس الانتقالي الجنوبي كان ولا زال حاملا للقضية الجنوبية وبالتالي فنحن من خلال هذا الالتفاف نسعي الي تحقيق انجازات كبيرة فيما يتعلق بكل الملفات المتعلقة بوضع الجنوب وكيفية تحقيق اهدافة ومقوماته فى انجاز استعدادات الاستقلال وبناء دولة جديدة، وان خطتنا مستمرة على الصعيد الداخلي والتى بدأت باستكمال بناء الهيئات وخلال الاسابيع القادمة سوف يتم الاعلان عن المجلس الاستشارى وهو الغرفة الثانية للجمعية العمومية للمجلس الانتقالي وبذلك يكون قد وضعت المقومات الاساسية للمجلس بشكل عام.

وأضاف، عضو رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ان عمل المجلس عمل موازى فى نطاق استكمال بناء القاعدة الشعبية من خلال استحداث لجان مجلس انتقالي فى المراكز على امتداد كل المديريات فى الجنوب وهذا العمل يستكمل الآن وستظل هذه المهمه مستمرة خلال الفترة القادمة يكتمل المجلس بكل هيئاته وكل تكويناته .

وأشار، الكثيري، أنه بالنسبة للصعيد السياسي جارى العمل على كل المستويات لايصال قضية شعبنا وايضا لمتابعة مسألة التواصل السياسي مع كل الاشقاء وفى خلال الشهور القادمة سيكون المجلس ايضا له دور فى هذا الجانب وسيسعي بقدر مايستطيع الا تغيب أو تهمش قضية الجنوب فى اى تسوية قادمة وهذا من ضمن اهدفة الاساسية وتم التأكيد على هذا الهدف مع المبعوث الدولي و مع عدد من دبلوماسي وسياسي الدول الفاعلة اقليميا ودوليا وهناك تفهم كبير بفضل تحرك المجلس بصفتة القيادة السياسية الموجودة الآن لشعبنا الجنوبي.

وأوضح الكثيري، أن استقرار حضرموت بشكل كامل لن يتم إلا بتمكين النخبة الحضرمية من الانتشار فى كل مديريات الوادى والصحراء وهذه قضيتنا الاساسية الآن ، وكل محافظات الجنوب شبه محررة ولم يبقي سوي مديرية وادى حضر موت ومكيراس وينبغي ان يتم العمل فى هذا الاتجاه لاجلاء القوات العسكرية اليمنية والشمالية من هذه المديريات .

واستكمل الكثيري، انه مايجرى فى وادي حضر موت هو رعب ممنهج لان عمليات القتل تستمر بشكل يومي بالرغم من وجود ٧ الوية من القوات الشمالية واليمنية بكل عتادها وعدتها وهي فى الحقيقة لاتحمى المدنيين بل تمارس الارهاب ضد ابناء حضر موت، كما تتواطئ تلك القوات مع عناصر القاعدة وداعش و يقومون بتصفية عدد من القيادات العسكرية والمدنيه والشخصيات فى وادى حضرموت، لذلك نؤكد على ان عملية التحرير يجب ان تتم ونحن نتفهم ان الاشقاء ربما لهم اولويات فيما يتعلق بالحرب ضد الحوثيين وانهاء الانقلاب، ونحن نؤيدهم فى هذا ولكن مايجرى فى حضر موت يجب يكون محل بحث فى اطار التحالف العربي بالنسبة لنا فى المجلس الانتقالي وكما اكد الرئيس عيدا روس الزبيدى اننا على اتم الاستعداد لخوض هذه العمليه لاننا نعتبر تحرير الجنوب بشكل كامل هدف اساسي وكما يعلم الجميع نفس مايحدث فى وادى حضرموت الآن كان يحدث فى مديريات الساحل قبل تحريرها ولهذا فان الحل هو ان يمكن ابناء المديريات من إدارة شئونهم امنيا وعسكريا ومدنيا وهذا الامر سيظل بالنسبة لنا قضية لاتقبل مساومة إطلاقا.. عملية تحرير الوادى قادمة ان شاء الله بارادة ابناء حضرموت.