بن بريك: حادثة معسكر الجلاء جزء من مخطط الاصلاح للسيطرة على عدن

قتل نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك إن حادثة معسكر الجلاء جزء من مخطط الإصلاح للسيطرة على عدن بالكامل .

وذكر بن بريك أنه بعد التفجير مباشرة انتشرت أطقم عسكرية تابعة للشرعية لتنفيذ مخطط الإخوان للسيطرة على عدن لتوقعهم أن الصاروخ سيقتل قيادة التحالف والمجلس الانتقالي السياسية والعسكرية.

وأضاف العملية الارهابية لتفجير مركز شرطة الشيخ عثمان وعملية المحفد مرتبطة بعملية معسكر الجلاء لنشر الفوضى والسيطرة على الجنوب مشيرا أن هناك هبة جنوبية ولسنا دعاة حرب واذا فُرضت علينا نحن رجالها وقد تم تجربتنا بحرب الحوثيين .

وتابع لم يكن المستهدف الشهيد أبو اليمامة فقط بل المخطط كان تُضرب المنصة والتي كان من المفترض تواجد قيادة التحالف وقيادة المجلس الانتقالي والقيادات العسكرية فيها .

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وأوضح أن بداية تنفيذ المخطط الإخواني بدأ في يوم الخميس الماضي و‏من سيوجّه سلاحه تجاه شعبنا ..والله..والله والله سنرد عليه ولن نسكت ولن تبرّد المكيفات غليان دمنا ولكل قائد عسكري جنوبي الحق بالدفاع عن شعبنا بدون الرجوع لقيادة المجلس الانتقالي .

‏وأضاف قوات الحماية الرئاسية إخوتنا وهم معنا ونحن على تواصل دائم معهم ، ولا تسطيع الشرعية المسيرة من الإخوان زرع الفتنة بيننا وبين أخوتنا .

‏وتابع المخطط الذي يستهدف عدن كبير جدا مشيرا انه لا أحد يستطيع إيقاف الثورة الشعبية في الجنوب.

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