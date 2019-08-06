تراجعت بشكل طفيف العملات الاجنبية اليوم الثلاثاء امام الريال اليمني في محلات الصرافة في عدن.

وقال مصرفيون إن سعر العملات الاجنبية هي على النحو التالي: وقال مصرفيون إن سعر العملات الاجنبية هي على النحو التالي: 570 ريال شراء في صنعاء و581 ريال شراء في عدن. وبلغ سعر الريال السعودي 149.50 ريال شراء في صنعاء و153 ريال شراء في عدن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على سعر الدولار و الريال السعودي اليوم في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.