إصابة مصور صحفي في أبين أثناء تغطية حملة ضد القاعدة

اصيب مصور صحفي اليوم الثلاثاء في محافظة ابين أثناء عملية عسكرية ضد مسلحي القاعدة في مديرية المحفد. وقالت مصادر محلية إن عبدالعزيز باداس تعرض لإصابة في قدميه اثر كمين لعناصر القاعدة في المحفد. وكان يغطي الحملة الأمنية على أوكار لتنظيم القاعدة في المحفد حيث تعرضت الحملة لكمين أصيب على اثرها. ونقل باداس الى المستشفى لتلقي العلاج وهو بصحة جيدة.

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