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عاجل : يحدث الآن تحول نهار جازان جنوب السعودية الى ليل مظلم وحالة رعب تجتاح السكان .. (فيديو وصور)

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